شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: على جماهير الأهلى أن تثق فى كل اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث وليد صلاح الدين، نجم الأهلي ومنتخب مصر سابقا، عن مباراة الأهلى والوداد المقرر لها الأحد المقبل على استاد القاهرة في ذهاب نهائي أفريقيا، موضحا أن قرار استبعاد الشناوي حق حصري للمدير الفني مارسيل كولر.

وقال وليد صلاح الدين، في تصريحات لقناة أون تايم سبورت2 مع الإعلامي إبراهيم فايق: "استبعاد الشناوي من وجهة نظري قرار صائب من كولر، حتى يأخذ الحارس وقته الكافي للتعافي والجاهزية لموقعة الإياب".

وأضاف: "على جماهير الأهلى أن تثق في كل اللاعبين، وأثق تماما في مصطفى شوبير وحمزة علاء كـ حارسين شابين من أبناء الأهلي، محدش اتولد نجم، المباريات الكبيرة تصنع النجوم".

وتابع نجم الأهلي سابقا: "الأهلي سيفوز بأي 11 لاعبا، المباراة صعبة وموقعة الإياب ستكون أصعب، شخصيا أثق في كل العناصر الموجودة، وخاصة شوبير الذي تربى داخل الأهلي وتعود على الضغوط".