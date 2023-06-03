شكرا لقرائتكم خبر عن كولر ومحمد الشناوى يتحدثان عن نهائى أفريقيا أمام الوداد المغربى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويقام المؤتمر الصحفي في تمام السابعة والنصف من مساء غد السبت بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة، حيث يتحدث الثنائي حول رؤيتهما لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد لمباراة الوداد المغربي المقرر لها مساء الأحد على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقرر السويسري مارسيل كولر، استبعاد محمد الشناوي، من مواجهة الوداد المغربي، لمنحه فرصة أطول للتعافي من تمزق السمانة، ليصبح جاهزا لمباراة الإياب المقرر إقامتها في 11 يونيو الجاري بالمغرب.

وضمت قائمة الأهلى كل من:

حراسة المرمى: علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – محمود متولي – ياسر إبراهيم – محمد هاني – خالد عبد الفتاح

خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد قندوسي

خط الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أحمد عبد القادر – محمود عبد المنعم كهربا – محمد شريف.

وعاد لقائمة الأهلي حمدى فتحي وعلي لطفي بعد التعافي من الإصابة فيما تم استبعاد محمد الشناوي ورامي ربيعة وأكرم توفيق وكريم فؤاد بسبب الإصابة وأيمن اشرف وشادي حسين وبرونو سافيو لأسباب فنية.