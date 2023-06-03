شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نقاط تبعد الزمالك عن المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات موقف الزمالك مهدداً بنسبة كبيرة في المشاركة في مسابقة دورى أبطال أفريقيا بالموسم المقبل، بعد فوز بيراميدز على فيوتشر بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ووصل رصيد بيراميدز إلى النقطة 61 في المركز الثانى بترتيب جدول الدورى الممتاز، بعد خوض 29 مباراة وتتبقى له 5 مباريات، ويحتاج الفريق السماوى إلى 5 نقاط فقط من أجل حسم المشاركة في مسابقة دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل بشكل رسمي.

يأتي ذلك بعد وصول الزمالك إلى النقطة 50 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز من 29 مباراة وتتبقى له 5 مباريات، ليصبح أكبر رصيد من النقاط يستطيع الوصول له 65 نقطة حال فوزه في الخمس مواجهات المتبقية، لتكون النقطة 66 مفتاح تأهل الفريق السماوى إلى دوري الأبطال.

فى سياق مختلف يواصل الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة الكولومبى أوسوريو، استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري، بحثاً عن مواصلة الانتصارات بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين دون رد فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها الثامنة مساء الإثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.