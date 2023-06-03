7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم المصرية اليوم الجمعة 2-6-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها غياب محمد الشناوى عن نهائى دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

عودة لطفى وحمدى وغياب الشناوى.. تعرف على قائمة الأهلى لمواجهة الوداد المغربى

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة لاعبيه التي تستعد لمواجهة الوداد المغربي، المقرر لها التاسعة مساء الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة طلائع الجيش وسموحة إلى الحكم هشام الفلال يعاونه أحمد توفيق طلب وأحمد شعبان ومحمود ناصف ومحمد نهاد حكم فيديو وهاني خيري مساعد حكم فيديو.

توج البطل المصري علي فرج، ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، التى استضافتها مدينة الجونة خلال الفترة من 26 مايو حتى الثانى من يونيو، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

تعادل فريق الزمالك مع منتخب اليمن بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، في إطار استعدادات الأبيض للقاء الاتحاد السكندري المقبل في الدوري.

واصل فريق الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

انتزع فريق زد فوزاً صعباً على منتخب السويس بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة في دورى القسم الثانى.