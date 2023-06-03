شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم نتيجة الشوط الأول بين بيراميدز و فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة بيراميدز و فيوتشر بالتعادل السلبي في المباراة المقامة باستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة الـ30 للدوري الممتاز.

جاءت المباراة هجومية من قبل الفريقين، وكانت أكثر خطورة من قبل فريق فيوتشر بعد وصولهم أكثر من مرة لمرمى أحمد الشناوي، لكن دون ترجمة هذه الفرص الحقيقية لأهداف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بدأ على ماهر المدير الفني لفيوتشر بتشكيل مكون من:

محمود عبد الرحيم جنش و محمود مرعي و على أحمد مهاب و جوزيف جوناثان و عمر كمال و مهند لاشين و كريم نيدفيد و مصطفي بدري و محمد رضا بوبو و محمد عبد السلام و أحمد عاطف.

بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - هشام محمد - محمد صادق - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - إسلام عيسى - محمود صابر.