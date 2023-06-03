شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يظهر بلوك جديد قبل نهائى أفريقيا بين الأهلى و الوداد المغربى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام السويسرى كولر، المدير الفني لفريق الأهلى، بعمل نيولوك جديد قبل مواجهة الوداد المغربى، في إياب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي في السادسة من مساء غد السبت باستاد القاهرة، وذلك في ختام الاستعدادات لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر السماح لوسائل الإعلام، بحضور الـ15 دقيقة الأولى من أحداث المران، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد لمباراة الوداد المغربي المقرر لها مساء الأحد على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى نهائي أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي برباعية نظيفة فى مجموع مباراتي نصف النهائي، بينما تأهل الوداد الرياضي إلى النهائي عقب التعادل مع صن داونز بنتيجة 2/2 فى مجموع المباراتين، باعتبار أن مباراة الذهاب فى المغرب انتهت بالتعادل السلبي.

ولعب الأهلي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا 27 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 11 مباراة، وخسر خمس مباريات، أحرز لاعبوه 35 هدفًا واستقبلت شباكه 21.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجي برصيد ثماني مرات لكل منهما، ثم مازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربي أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب أفريقي للدور النهائي مرتين.