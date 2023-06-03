شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى للاعب غزل المحلة لتحديد إصابته قبل مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع كريم مصطفى، لاعب غزل المحلة، لاختبار طبي، لتحديد إصابته وفترة غيابه قبل مواجهة المصري البورسعيدي، وذلك بعد إصابته في مباراة إنبي السابقة.

وخسر غزل المحلة من إنبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتجمد رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 31 في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 7 مباريات والهزيمة فى 15 لقاء، وسجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلت شباكه 42 هدفا.

ويعود فريق غزل المحلة إلى التدريبات غدا السبت، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.