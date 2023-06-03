شكرا لقرائتكم خبر عن عودة لطفى وحمدى وغياب الشناوى.. تعرف على قائمة الأهلى لمواجهة الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة لاعبيه التي تستعد لمواجهة الوداد المغربي، المقرر لها التاسعة مساء الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – محمود متولي – ياسر إبراهيم – محمد هاني – خالد عبد الفتاح

خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد قندوسي

خط الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أحمد عبد القادر – محمود عبد المنعم كهربا – محمد شريف.

وعاد لقائمة الأهلي حمدى فتحي وعلي لطفي بعد التعافي من الإصابة، فيما تم استبعاد محمد الشناوي ورامي ربيعة وأكرم توفيق وكريم فؤاد بسبب الإصابة وأيمن اشرف وشادي حسين وبرونو سافيو لأسباب فنية.