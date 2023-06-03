شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يطالب لاعبى الزمالك باستغلال أنصاف الفرص أمام زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، لاعبى الفريق بالتركيز أمام مرمى الاتحاد السكندرى في المباراة التى تجمع الفريقين بعد غدٍ، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز مؤكداً عليهم باستغلال أنصاف الفرص وعدم إهدارها.

وطالب أوسوريو من جهاز المعاون ضرورة تجهيز بعض الفيديوهات الخاصة بمباريات الاتحاد السكندرى الماضية، لمعرفة طريقة لعب سيد البلد، فى ظل وجود الصربى زوران مانولو فيتش على رأس القيادة الفنية الذى لن يفرط في نقاط المباراة بسهولة.

كما يعمل أوسوريو على معالجة سلبيات لاعبى الفريق مطالبهم بتنفيذ تعليماته في الملعب، والالتزام بالأدوار الدفاعية المكلفين من أجل الحفاظ على التوازن في الملعب، مشدداَ عليهم بضرورة مراجعة أخطائهم في المباريات الماضية والتعلم منها من أجل العمل على تلاشيها، في اللقاءات المقبلة لإعادة الفريق الأبيض إلى مساره الصحيح.