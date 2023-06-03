سيف فاروق جعفر على أعتاب التجديد للزمالك.. اقرأ التفاصيل

وينتظر مسئولو نادى الزمالك رد سيف فاروق جعفر على العرض المقدم له، للموافقة على التجديد للقلعة البيضاء، بعد الجلسة التى جمعت الطرفين خلال اليومين الماضيين لإنهاء ملف تجديد عقده الذى ينتهى آخر الموسم.

القاهرة - سامية سيد - بات سيف فاروق جعفر، لاعب الزمالك، على أعتاب التجديد للقلعة البيضاء، بعدما أبدى موافقة مبدئية على العرض المقدم، ويتبقى فقط التوقيع الرسمى على العقود، وأبلغ اللاعب مسئولي ناديه بأنه سيرد على العرض فى أقرب وقت.

وفى سياق مختلف، طالب أوسوريو لاعبيه بمواصلة الانتصارات أمام الاتحاد السكندرى فى المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وشدد الكولومبى على لاعبيه بضرورة الانتباه إلى الأخطاء وعدم فقدان أى نقطة فى المباريات المتبقية من الدورى حفاظاً على ترتيب الفريق فى الجدول حتى لا يكون مهدداً بفقدان مقعده فى البطولة الأفريقية بالموسم المقبل.

ووصل رصيد الزمالك إلى النقطة 50 فى المركز الرابع بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز فى 14 مباراة، وتعادل فى 8، وخسر 7، سجل لاعبوه 42 هدفًا، واستقبلت شباكه 27.

وحقق فريق الزمالك الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى، على استاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.