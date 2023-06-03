شكرا لقرائتكم خبر عن سيف فاروق جعفر على أعتاب التجديد للزمالك.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وينتظر مسئولو نادى الزمالك رد سيف فاروق جعفر على العرض المقدم له، للموافقة على التجديد للقلعة البيضاء، بعد الجلسة التى جمعت الطرفين خلال اليومين الماضيين لإنهاء ملف تجديد عقده الذى ينتهى آخر الموسم.
وفى سياق مختلف، طالب أوسوريو لاعبيه بمواصلة الانتصارات أمام الاتحاد السكندرى فى المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
وشدد الكولومبى على لاعبيه بضرورة الانتباه إلى الأخطاء وعدم فقدان أى نقطة فى المباريات المتبقية من الدورى حفاظاً على ترتيب الفريق فى الجدول حتى لا يكون مهدداً بفقدان مقعده فى البطولة الأفريقية بالموسم المقبل.
وحقق فريق الزمالك الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى، على استاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.
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