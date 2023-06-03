شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. المؤتمر الصحفى لمباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، ومعه قائد الفريق، مؤتمراً صحفياً للحديث عن مباراة الغد فى نهائى دوري أبطال أفريقيا، بحسب لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وأسند مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة ذهاب نهائي بطولة أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي إلى الحكم الليبي معتز إبراهيم والتونسي هيثم قيراط حكم للفار ومصطفى غربال مساعدًا للفار.

ويحمل الأهلى الرقم القياسى للوصول لنهائى دورى أبطال أفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجى برصيد ثمانى مرات لكل منهما، ثم مازيمبى الكونغولى وكوتوكو الغانى برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكرى الغينى والوداد المغربى برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربى أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقى للدور النهائى مرتين.

كما وصل الأهلى للدور النهائى للمرة الرابعة على التوالى بعد أن وصل فى مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022 وهذا الموسم 2022-2023، معادلًا رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائى أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلى بالوصول لنهائى دورى أبطال إفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادى هافيا كوناكرى الغينى، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978