شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى أفريقيا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعقد اليوم، السبت، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوداد المغربى في ذهاب نهائي دوري ابطال أفريقيا، وهو الاجتماع الذى سيشهد الاتفاق على جميع الأمور الفنية والتفاصيل الخاصة بالمباراة المرتقبة.

وأسند مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة ذهاب نهائي بطولة أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي إلى الحكم الليبي معتز إبراهيم، والتونسي هيثم قيراط حكما للفار، ومصطفى غربال مساعدًا للفار.

ويحمل الأهلى الرقم القياسى للوصول لنهائى دورى أبطال أفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجى برصيد ثمانى مرات لكل منهما، ثم مازيمبى الكونغولى وكوتوكو الغانى برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكرى الغينى والوداد المغربى برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربى أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقى للدور النهائى مرتين.

كما وصل الأهلى للدور النهائى للمرة الرابعة على التوالى بعد أن وصل فى مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022 وهذا الموسم 2022-2023، معادلًا رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائى أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلى بالوصول لنهائى دورى أبطال إفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادى هافيا كوناكرى الغينى، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978