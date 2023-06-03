شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يجهز تقريراً عن اللاعبين الراحلين عن الزمالك فى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر
ونجح أوسوريو فى تطوير مستوى الثنائى بشكل ملحوظ، خصوصاً بعد الهجوم الذى تعرضا له خلال الفترة الماضية، بسبب تراجع الأداء ليصبحا من العناصر الأساسية في صفوف الفريق الأبيض.
فى سياق آخر، استقر مسئولو نادى الزمالك على عودة أحمد أيمن منصور مدافع الفريق المعار إلى طلائع الجيش حتى نهاية الموسم، بعدما رحب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني بالفكرة، وأبدى إعجابه بقدراته وإمكانياته الفنية،في ظل مشاهدة العديد من الفيديوهات للاعب خلال الفترة الماضية.
ويري أوسوريو أن أحمد أيمن منصور مناسب لأفكاره الفنية خصوصاً أنه يلعب بالقدم اليسرى،ويعقد الكولومبى جلسات مستمرة مع اللجنة الفنية في نادى الزمالك، للتشاور في ملف التعاقدات بالموسم الجديد،وكذلك اللاعبين الراحلين عن الفريق الأبيض، بعد عدم تقديمهم المستوى الذى يليق بحجم النادى الأبيض.
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