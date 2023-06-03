أوسوريو يجهز تقريراً عن اللاعبين الراحلين عن الزمالك فى نهاية الموسم

القاهرة - سامية سيد - يعمل الكولومبى أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، في الوقت الحالي، على تجهيز تقرير مفصل عن اللاعبين الذين يرحب برحيلهم عن صفوف الزمالك، وذلك مع اقتراب نهاية الموسم، كما حدد المراكز التى تحتاج لصفقات جديدة، حتي يدعم صفوفه ويتمكن من سد الثغرات التي يعانى منها الفريق الأبيض فى الفترة الماضية، والتى أدت لضياع العديد من الألقاب والبطولات.

من ناحية أخرى، سادت حالة من الارتياح داخل نادى الزمالك بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه مصطفى شلبى وإبراهيما نداى مع الفريق خلال الفترة الأخيرة،الأمر الذى دفع مسئولي النادى لإعادة حساباتهم مرة أخرى فيما يخص الثنائى.

ونجح أوسوريو فى تطوير مستوى الثنائى بشكل ملحوظ، خصوصاً بعد الهجوم الذى تعرضا له خلال الفترة الماضية، بسبب تراجع الأداء ليصبحا من العناصر الأساسية في صفوف الفريق الأبيض.

فى سياق آخر، استقر مسئولو نادى الزمالك على عودة أحمد أيمن منصور مدافع الفريق المعار إلى طلائع الجيش حتى نهاية الموسم، بعدما رحب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني بالفكرة، وأبدى إعجابه بقدراته وإمكانياته الفنية،في ظل مشاهدة العديد من الفيديوهات للاعب خلال الفترة الماضية.

ويري أوسوريو أن أحمد أيمن منصور مناسب لأفكاره الفنية خصوصاً أنه يلعب بالقدم اليسرى،ويعقد الكولومبى جلسات مستمرة مع اللجنة الفنية في نادى الزمالك، للتشاور في ملف التعاقدات بالموسم الجديد،وكذلك اللاعبين الراحلين عن الفريق الأبيض، بعد عدم تقديمهم المستوى الذى يليق بحجم النادى الأبيض.