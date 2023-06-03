شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضع الرتوش الأخيرة على خطة الأهلي لمواجهة الوداد فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، اليوم السبت، الرتوش الأخيرة على خطة فريقه لمواجهة الوداد المغربى، المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الأحد باستاد القاهرة الدولى في "ذهاب" نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير باستاد التتش الليلة، ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة استعداداً للمباراة.

ويعقد كولر اجتماعاً مع لاعبيه الليلة لحثهم على تحقيق فوز مريح على الوداد المغربى ليسهل مهمة الفريق في مباراة العودة المقرر لها 11 يونيو المقبل بالمغرب وسط أنصار فريق الوداد.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت في رادس، والفوز بهدف دون رد في مباراة العودة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وتأهل الوداد إلى النهائي بعد التعادل السلبي مع صن داونز في المغرب والتعادل الإيجابي 2/2 فى جنوب أفريقيا، مستفيدًا بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.