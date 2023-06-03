شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف اختبارات الناشئين والبراعم فى الإسماعيلى اليوم بعد راحة 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف اختبارات الناشئين والبراعم بنادى الاسماعيلى، اليوم السبت، بعدما توقفت أمس بسبب الراحة بقرار من صبري المنياوي، المدير الفني لقطاع الناشئين بالإسماعيلي، والتى انطلقت الخميس الماضى فى يومها الأول وسط إقبال كبير من المختبرين.

وقال صبري المنياوي، "الاختبارات ستقام على مدار الأسبوع باستثناء الجمعة، ومن المقرر أن تستمر لمدة شهر وذلك لمواليد 2003 وحتى 2016 على الملاعب الفرعية بمقر النادي”.

وأضاف، "معايير وأسس الاختيار تكون وفقاً للجوانب المهارية والبدنية لدى المختبرين بحيث يمثل إضافة حقيقة للاعبين المتواجدين داخل صفوف النادي".

إقبال مكثف كان عنوان اليوم الأول من اختبارات الناشئين والبراعم للإسماعيلي وذلك لمواليد ٢٠٠٣ وحتي ٢٠١٦ والتي أقيمت على الملاعب الفرعية بمقر النادي.

الاختبارت شهدت حضور وتواجد محمد شيحة نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ محمد إبراهيم عبد الرحيم والمهندس محمد أبو الطاهر عضوا مجلس الإدارة.

الاختبارات أقيمت تحت إشراف نخبة من مدربي قطاع الناشئين والبراعم يترأسهم الكابتن صبري المنياوي مدير فني القطاع الذي أكد أن الإقبال كان كبيرا وسط حرص هؤلاء المختبرين على اجتياز الاختبارات من أجل إرتداء قميص النادي الإسماعيلي.