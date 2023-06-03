شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفق على 3 صفقات صيفية ويؤجل الإعلان لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو نادى الزمالك على 3 صفقات قوية، وفقاً لرغبات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، ولكن فضلوا الإعلان عنها نهاية الموسم، حفاظاً على تركيز اللاعبين ومنع تشتيتهم فى الأمتار الأخيرة من بطولة الدورى الممتاز.

ودعم مسئولو الأبيص الفريق في المراكز التي تعانى من نقص لسد الثغرات وأوجه العجز ومنعاً للظروف التي تعرض لها الفريق في الموسم الحالي، وأدت إلى تراجع نتائجه وخروجه من بطولة دوري أبطال أفريقيا واحتلاله المركز الرابع في جدول الترتيب.