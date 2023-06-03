شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفق على 3 صفقات صيفية ويؤجل الإعلان لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر
ودعم مسئولو الأبيص الفريق في المراكز التي تعانى من نقص لسد الثغرات وأوجه العجز ومنعاً للظروف التي تعرض لها الفريق في الموسم الحالي، وأدت إلى تراجع نتائجه وخروجه من بطولة دوري أبطال أفريقيا واحتلاله المركز الرابع في جدول الترتيب.
فى سياق مختلف، طالب أوسوريو لاعبيه بمواصلة الانتصارات أمام الاتحاد السكندرى فى المباراة المقرر لها الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
وشدد الكولومبى على لاعبيه بضرورة الانتباه إلى الأخطاء وعدم فقدان أى نقطة فى المباريات المتبقية من الدورى حفاظاً على ترتيب الفريق فى الجدول حتى لا يكون مهدداً بفقدان مقعده فى البطولة الأفريقية بالموسم المقبل.
وحقق فريق الزمالك الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى، على استاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.
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