بعد الفوز على فيوتشر.. ماذا يحتاج بيراميدز للتأهل إلى دوري أبطال إفريقيا؟

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق بيراميدز فوزا هاما على فريق فيوتشر بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الجمعة، على ملعب "الدفاع الجوي" في الأسبوع الـ30 من مسابقة الدوري المصري.

وبهذا الفوز، أصبح بيراميدز في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة من 29 مباراة، بينما خسر فيوتشر للمرة الثالثة هذا الموسم ليتوقف عند النقطة 54 في المركز الثالث، بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 50 نقطة.

ويحتاج الأهلي للفوز في 5 مباريات من أصل 10 متبقية للتتويج بلقب الدوري المصري في الموسم الحالي.

ويسعى بيراميدز للتأهل للمرة الأولى في تاريخه للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، بعدما تواجد في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 4 مرات من قبل.

ويحتاج بيراميدز للوصول للنقطة 69 لضمان التأهل لبطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل، مما يعني حاجته فقط إلى 8 نقاط وذلك لكون أعلى رصيد يمكن أن يصل إليه فيوتشر هو 69 نقطة ويتفوق بيراميدز على حساب فيوتشر في المواجهات المباشرة، بينما أعلى رصيد يمكن الزمالك أن يصل إليه هو 65 نقطة.

ويتبقى لبيراميدز 5 مباريات، ما يعني أنه بحاجة فقط إلى الفوز في 3 مباريات من أصل 5 لضمان التفوق على فيوتشر والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، ويحتاج فقط للفوز في مباراتين لضمان التفوق على الزمالك في الصراع على مقعد دوري الأبطال، وفقا لموقع "بطولات".