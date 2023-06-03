شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يستضيف سموحة اليوم فى أول ظهور لـ بسيوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره سموحة، فى الثامنة مساء اليوم السبت، باستاد جهاز الرياضة العسكرى، فى إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ويدخل فريق طلائع الجيش المباراة بعد الخسارة من الأهلي والزمالك فى المباراتين السابقتين، فيما يدخل سموحة اللقاء بعد الهزيمة من فاركو بهدف نظيف فى آخر مباراة له فى الدوري.

ويسعى عبد الحميد بسيوني، المدير الفني الجديد لفريق الطلائع، لاقتناص الثلاث نقاط وتحقيق بداية مثالية بخطف فوز يدفع الفريق للأمام ويقطع سلسلة النتائج السيئة التي يعيشها، وطالب اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل تحقيق الفوز واستعادة الثقة مجددا للقتال خلال المباريات المقبلة.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 26 نقطة، بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى خمسة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفا.

فى المقابل، يسعى أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، لوضع خطة عبور الطلائع من أجل الابتعاد عن مناطق الخطر التي مازال الفريق موجودا بها، خاصة مع انتفاضة بعض الأندية المتأخرة في الجدول.

ويدخل سموحة مواجهة طلائع الجيش كامل العدد باستثناء حسام حسن مهاجم الفريق الذى يعانى من كسر في شظية القدم، والتي وضع قدمع على إثرها في الحبس لمدة شهر بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها حاجته لمواصلة وضع القدم في الجبس لعدم التعافى من الإصابة.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 33 هدفا.