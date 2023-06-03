شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات محدودة فى تشكيل الأهلى أمام الوداد المغربى فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، تغييرات محدودة على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الوداد المغربى فى "ذهاب" نهائي دوري أبطال أفريقيا، واستقر كولر على الاحتفاظ بالتشكيل الذى خاض به مباراة سيراميكا الأخيرة بالدوري فى مباراة الوداد المغربى بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا مع إجراء تغييرين فقط .

وينوى كولر استمرار مصطفى شوبير فى حراسة مرمى الأهلى بعد خروج محمد الشناوى من الحسابات الفنية بسبب الاصابة كما ينوى إعادة ياسر إبراهيم لخط الدفاع على حساب محمود متولى للاستفادة بقدراته البدنية فى التعامل مع الكرات العرضية المتوقعة لبطل المغرب.

وباستثناء هذا التغيير، سوف يحتفظ كولر بالتشكيل الأساسى للأهلى للاستفادة من التناغم بين الخطوط فى تحقيق فوز كبير على الوداد يسهل من مهمة مباراة العودة.

ومن المتوقع أن يواجه الأهلى الوداد بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: مصطفى شوبير، خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول، خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وعمرو السولية وبيرسي تاو وحسين الشحات، خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا".