شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور يقود مواجهة الترجي واتحاد المنستيرى فى الدوري التونسي غداً والان مع تفاصيل الخبر
طاقم الحكام المصرى يضم كلا من، أحمد الغندور حكما للساحة، ويعاونه حكام مساعدين سامي هلهل وأحمد صلاح، وحكم رابع إبراهيم نور الدين، بينما يقود كابينة الفار التونسيان صادق السلمي ويعاونه يوسف جامي.
ويخرج الترجي إلى ملعب “مصطفىى بن جنات” معقل الاتحاد المنستيري في الجولة المقبلة بمجموعة التتويج في الدوري التونسي، حيث سيكون عليه أن يواجه الاتحاد المنستيري في مباراة مصيرية لكلا الفريقان.
ويدخل العملاق التونسي لتلك المباراة وهو منتشي بالفوز الذي حققه في مباراته الأخيرة على اتحاد بن قرادن، حيث انتصر الترجي عليه بهدفين دون رد، ليعيطة هذا الموسم دفعة قوية ليعدل من وضعيته في جدول ترتيب مجموعة التتويج، ويصبح لديه 17 نقطة يحتل بها المركز الثالث، ومبتعدًا بثلاث نقاط فقط عن النجم الساحلي صاحب الصدارة.
بينما الاتحاد المنستيري سيعود لاستئناف مبارياته في البطولة التونسية، بعد أن تمكن من هزيمة المحرق البحريني بهدف نظيف خارج أرضه في إياب الدور التمهيدي الثاني المؤهل لدور المجموعات في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.
ويحتل المنستيري صاحب الأرض قبل مواجهة الترجي، المركز الرابع في مجموعة التتويج برصيد 15 نقطة.
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