شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور يقود مواجهة الترجي واتحاد المنستيرى فى الدوري التونسي غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختير طاقم حكام مصرى، بقيادة الدولي أحمد الغندور، لإدارة مباراة اتحاد المنستيرى والترجي فى الدوري التونسي، المقررلها غداً الأحد، ضمن بروتوكولات التعاون التحكيمى بين الاتحادين المصري والتونسى.

طاقم الحكام المصرى يضم كلا من، أحمد الغندور حكما للساحة، ويعاونه حكام مساعدين سامي هلهل وأحمد صلاح، وحكم رابع إبراهيم نور الدين، بينما يقود كابينة الفار التونسيان صادق السلمي ويعاونه يوسف جامي.

ويخرج الترجي إلى ملعب “مصطفىى بن جنات” معقل الاتحاد المنستيري في الجولة المقبلة بمجموعة التتويج في الدوري التونسي، حيث سيكون عليه أن يواجه الاتحاد المنستيري في مباراة مصيرية لكلا الفريقان.