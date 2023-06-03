شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد عقد المحترفة البرازيلية فى فريق الطائرة لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى الزمالك فى تجديد عقد البرازيلية ميلكا، المحترفة ضمن صفوف فريق سيدات الطائرة، لمدة عام بعد تألقها الموسم الماضى مع القلعة البيضاء.

ويسعى فريق الزمالك للحفاظ على القوام الأساسى للاعبات من أجل مواصلة السيطرة المحلية والأفريقية، عقب التتويج بلقب البطولة الأفريقية، بالفوز على الأنابيب الكينى بنتيجة 3-1 فى ختام المسابقة.



ميلكا

ونجح فريق الزمالك، بقيادة مديره الفنى أحمد فتحى، فى مواصلة التألق لتحقيق العلامة الكاملة بالمنافسة بعد التأهل للنهائى على حساب مولودية الجزائر بنتيجة 3 / 1 فى نصف النهائى.

وفاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالزمالك على الكحول الإثيوبي بنتيجة 3 / 0 فى دور الـ16 ليتأهل إلى ربع النهائى، ليفوز بعدها على Cns النيجيرى بنتيجة 3 / 0 ويصعد لمواجهة مولودية الجزائر فى نصف النهائى وهى المواجهة التى حسمها بطل مصر بنتيجة 3 / 1 ويضرب موعدا مع بطل كينيا فى النهائى.

وسبق وتوج فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك بلقب كأس مصر مؤخراً بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 3 / 1 فى ثانى مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر "زويل".