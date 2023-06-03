شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يواجه بورتو السويس اليوم فى القسم الثاني.. وزد يترقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق وادي دجلة فى الخامسة مساء اليوم، السبت، مع بورتو السويس فى ختام منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة فى دوري القسم الثاني.

ويدخل فريق وادي دجلة المباراة فى المركز الثالث برصيد 51 نقطة، ويسعى الكرواتي توليتش مدرب فريق دجلة لتحقيق الفوز والثلاث نقاط والحفاظ على فرصة التأهل للممتاز الموسم المقبل، والتي تبدو صعبة لحاجته فريق زد لنقطتين فقط من مباراتين حال تحقيق دجلة الفوز اليوم، أما فى حال تعادل أو هزيمة دجلة فيصعد زد رسمياً لأول مرة للدورى الممتاز.

وفى المقابل، يدخل بورتو السويس المباراة فى المركز العاشر برصيد 37 نقطة، ويأمل في العودة بالثلاث نقاط من أجل التقدم فى جدول الترتيب بعدما فقد فرصة الحصول على أحد المراكز المؤهلة لدوري المحترفين أ.

وكان زد حقق انتصارا مهما على منتخب السويس بهدفين مقابل هدف، ليواصل الاقتراب من الصعود بشكل رسمي عن مجموعة القاهرة والقناة، خاصة بعد سقوط السكة الحديد أمام الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليفقد فرصة التأهل للممتاز قبل جولتين من النهاية.