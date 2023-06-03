شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يضع برنامجا تدريبيا للمستبعدين من مواجهة الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وضع السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، برنامجاً تدريبياً للمستبعدين من قائمة المارد الأحمر لمواجهة الوداد المغربى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا، وهم محمد الشناوى ورامي ربيعة وأكرم توفيق وكريم فؤاد بسبب الإصابة، وأيمن أشرف وشادى حسين وبرونو سافيو لأسباب فنية.
وضمت قائمة الأهلى لمواجهة الوداد المغربى كلاً من:
حراسة المرمى: علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء
خط الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – محمود متولي – ياسر إبراهيم – محمد هاني – خالد عبد الفتاح
خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد قندوسي
خط الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أحمد عبد القادر – محمود عبد المنعم كهربا – محمد شريف.
ويعقد كولر اجتماعاً مع لاعبيه الليلة لحثهم على تحقيق فوز مريح على الوداد المغربى ليسهل مهمة الفريق في مباراة العودة المقرر لها 11 يونيو المقبل بالمغرب وسط أنصار فريق الوداد.
وتأهل الوداد إلى النهائي بعد التعادل السلبي مع صن داونز في المغرب والتعادل الإيجابي 2/2 فى جنوب أفريقيا، مستفيدًا بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.
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