شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الكورس الخامس والأخير للدبلومة الأفريقية للرخصة A والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الدكتور جمال محمد علي، محاضرات الدبلومة الأفريقية للرخصة A في الكورس الخامس والأخير، والذي يبدأ اعتبارا من اليوم السبت حتى الأربعاء المقبل.

وفضل الدكتور جمال محمد علي حصول المدربين المشاركين على ثلاثة أيام راحة هى 7 و8 و9 يونيو الجاري، بسبب إقامة مباريات الدوري الممتاز، واستغلال الأيام الثلاثة للاستعداد للامتحانات التي تعقد علي مدار ثلاثة أيام هي السبت والأحد والأثنين 10 و11 و 12 يونيو الجاري.

ويشارك فى الدورة 25 مدربا ومدربة، هم: على ماهر ومحمد عبد الكريم وعبد الظاهر السقا ومجدى عبد العاطى وعادل مصطفى وأمير عبد العزيز وعبد الباقى جمال وأحمد عبد المقصود وأمير عمر النور وخالد على ووليد سليمان وعمر إسلام ومحمد سعد وإسلام يوسف وأحمد عبده وخالد جلال وأميرة محمد وطارق سليمان وطلعت محرم وأحمد أيوب وعماد النحاس وميرهان يحيى ومحمد كمال ووائل رياض ومصطفى لطفى.