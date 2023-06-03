شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفتقد 4 لاعبين أمام طلائع الجيش فى الدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، خدمات 4 لاعبين أمام طلائع الجيش فى المباراة المقرر لها اليوم، السبت، باستاد جهاز الرياضة العسكرى، فى إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ويغيب عن سموحة كل من محمو حليمو ومحمد الصباحي، بالإضافة إلى حسام حسن مهاجم الفريق الذى لا يزال يضع قدمه فى الجبس بعد إصابته بكسر فى شظية القدم، والنيجيرى جونيور أجايى الذى يحتاج لعملية جديدة فى قدمه بعدما أثبتت الأشعة أن الكسر لم يتعاف ويحتاج تدخلا جراحيا آخر.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة الطلائع كالتالي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح

الدفاع: بركات حجاج، شريف رضا، أحمد شوشة، أحمد جمال، محمد مغربي

الوسط: صديق أوجولا، محمد نادي، أحمد مصطفى، محمد عصام، مالك بعيو، زياد طارق، حسين فيصل، دوكوا دودو، محمد سعيد مكرونة، طارق علاء، مصطفى سعد ميسي

الهجوم: بنجامين بواتينج، أبو بكر محمد

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 33 هدفا.