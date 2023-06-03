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نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. قمة مرتقبة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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الشارقة - اميمة ياسر -    

يلتقي مانشستر سيتي اليوم السبت مع فريق مانشستر يونايتد في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستضيف ملعب "ويمبلي" مواجهة الفريقين المرتقبة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، موسم 2022/23.

وتاهل السيتي إلى نهائي البطولة بعدما فاز على شيفليد يونايتد بثلاثة أهداف دون رد.

فيما تأهل مانشستر يونايتد على حساب برايتون بعدما فاز بفضل ركلات الترجيح بنتيجة 7-6.

موعد المباراة

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

معلق المباراة

سيعلق عامر الخوذيري على أحداث المباراة اليوم.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، ناثان آكي، جون ستونز.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين، جوندوجان.

خط الهجوم: جاك جريليش، إيرلينج هالاند.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الوسط: وان بيساكا، فاران، لينديلوف، لوك شاو.

خط الوسط: كاسيميرو، إريكسن، برناردو سيلفا، سانشو.

خط الهجوم: جارناتشو، راشفورد.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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