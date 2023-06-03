نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. قمة مرتقبة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -
يلتقي مانشستر سيتي اليوم السبت مع فريق مانشستر يونايتد في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
ويستضيف ملعب "ويمبلي" مواجهة الفريقين المرتقبة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، موسم 2022/23.
وتاهل السيتي إلى نهائي البطولة بعدما فاز على شيفليد يونايتد بثلاثة أهداف دون رد.
فيما تأهل مانشستر يونايتد على حساب برايتون بعدما فاز بفضل ركلات الترجيح بنتيجة 7-6.
موعد المباراة
من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.
القنوات الناقلة
تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.
معلق المباراة
سيعلق عامر الخوذيري على أحداث المباراة اليوم.
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع
حراسة المرمى: أورتيجا.
خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، ناثان آكي، جون ستونز.
خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين، جوندوجان.
خط الهجوم: جاك جريليش، إيرلينج هالاند.
تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع
حراسة المرمى: دي خيا.
خط الوسط: وان بيساكا، فاران، لينديلوف، لوك شاو.
خط الوسط: كاسيميرو، إريكسن، برناردو سيلفا، سانشو.
خط الهجوم: جارناتشو، راشفورد.