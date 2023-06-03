صحيفة: الهلال السعودي يعلن ضم ليونيل ميسي الثلاثاء المقبل

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت تقارير صحفية عن تطورات مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الفترة المقبلة، وذلك بعد إعلان رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان كريستوف جالتييه، المدير الفني للفريق الباريسي، قد أعلن في وقت سابق رحيل ليونيل ميسي عن بنهاية الموسم الجاري.

ويرتبط ميسي مع باريس سان جيرمان، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، مع وجود بند أحقية التجديد لموسم إضافي واحد بشرط موافقة الطرفين.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن الهلال السعودي ينتظر موافقة ليونيل ميسي للاعلان عن الصفقة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 يونيو.

وارتبط اسم قائد منتخب الأرجنتين خلال الفترة الماضية، بالانتقال إلى صفوف الهلال السعودي، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما ارتبط اسم ليونيل ميسي بالعودة مرة أخرى إلى برشلونة، إلا أن صفقة انتقاله تحتاج إلى موافقة رابطة الليجا على قيد الصفقة في ظل أزمة الرواتب الموجودة في النادي الكاتالوني، التي تعيق قيد الصفقات للفريق.