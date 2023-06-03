شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز مصطفى شوبير للمشاركة فى نهائى أفريقيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البلجيكى ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى النادى الأهلى، جلسات مكثفة مع مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الصاعد، لتجهيزه للمشاركة فى نهائى دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى، المقرر له مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولى، بعد استبعاد محمد الشناوى الحارس الأساسى من القائمة بسبب الإصابة بمزق فى عضلة السمانة، بجانب معاناة على لطفى الحارس الثانى من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية.

ويولى ميشيل يانكون اهتماماً كبيراً بتجهيز الحارس الصاعد مصطفى شوبير، الذى شارك فى آخر مباراتين للأهلى بالدوري، وظهر بشكل متميز، من أجل تجهيزه نفسياً ومعنوياً للمشاركة فى مباراة كبيرة بحجم مباراة نهائى دوري أبطال أفريقيا.

ويضع السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، اليوم السبت، الرتوش الأخيرة على خطة فريقه لمواجهة الوداد المغربى، المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الأحد، ويعقد كولر اجتماعاً مع لاعبيه الليلة لحثهم على تحقيق فوز مريح على الوداد المغربى ليسهل مهمة الفريق في مباراة العودة المقرر لها 11 يونيو المقبل بالمغرب وسط أنصار فريق الوداد.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت في رادس، والفوز بهدف دون رد في مباراة العودة التي أقيمت باستاد القاهرة.

وتأهل الوداد إلى النهائي بعد التعادل السلبي مع صن داونز في المغرب والتعادل الإيجابي 2/2 فى جنوب أفريقيا، مستفيدًا بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.