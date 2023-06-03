شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى الدلتا.. إطلاق أكاديمية سيتى كلوب للاسكواش فى طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مجموعة أندية سيتي كلوب أول أكاديمية للعبة الاسكواش فى منطقة الدلتا، وتحديدا في سيتي كلوب طنطا، بحضور البطل والمدرب العالمي الكابتن عمر البرلسي المدير الفني للاسكواش في أندية سيتى كلوب، من منطلق البحث والتنقيب عن مواهب جديدة في لعبة الاسكواش بجانب نشر اللعبة في مختلف المحافظات.

وأطلقت مجموعة أندية سيتي كلوب، فى وقت سابق، أكاديمية الاسكواش فى كفر الشيخ لنفس السبب، فى إطار خطة أندية سيتى كلوب لاكتشاف المواهب والتنقيب عنها في مختلف المحافظات.

من جانبه، أكد عمر البرلسي أن إنشاء أكاديميات للاسكواش في فروع سيتي كلوب بمختلف المحافظات يأتي من منطلق حرص مجموعة أندية سيتي كلوب وشركة استادات على نشر لعبة الاسكواش واكتشاف المواهب ورعايتها بشكل جيد لاعداد وتجهيز أبطال عالميين في الاسكواش.

وأضاف البرلسي ان أهم ما يميز أكاديمية الاسكواش التابعة لسيتي كلوب أنها مسجلة في الاتحاد المصري للاسكواش وبالتالي فكل موهبة حقيقية سيكون بمقدورها المشاركة في المسابقات الرسمية مباشرة.

وتابع البرلسي أن أكاديمية الاسكواش في سيتي كلوب طنطا من المتوقع أن تساهم بشكل كبير في عمل طفرة حقيقية في لعبة الاسكواش المصري نظرا للإقبال الكبير و الشعبية التي تحظها بها اللعبة ، لافتا الي انه سيتم استقبال اللاعبين و اللاعبات بداية من 4 سنوات دون الارتباط بحد أقصى للسن، كما سيكون هناك تقييم فني للاعبين واللاعبات بالأكاديمية كل 3 شهور قبل الترقي الي المستَوي الأعلى ويتم التقييم بمعرفة الكابتن عمر البرلسي بنفسه من خلال متابعته المستمرة للاعبين واللاعبات.

واختتم حديثه بأن الهدف من هذه الأكاديميات هو نشر اللعبة في جميع المحافظات والتنقيب عن المواهب ، كما سيكون متاحا للأعضاء وأولياء الأمور أيضا تعلم لعبة الاسكواش.

وتولى مجموعة أندية سيتي كلوب اهتماما كبيرا بتفعيل الحركة الرياضية في المحافظات ليس فقط على مستوى الممارسة وإنما لنقل الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى خارج العاصمة ، فقد استضاف سيتي كلوب شبين الكوم معسكرا متكاملا لمنتخبي مصر وانجولا الاول لسيدات كرة اليد، وأقيم المعسكر فى فندق سيتى كلوب، وهو أول معسكر لمنتخب أجنبى فى محافظات الدلتا ، وذلك فى تأكيد على التطور الذى أحدثته أندية سيتى كلوب، والتوظيف الرائع لمنشآتها فى خدمة الرياضة على كل شبر من الأراضى المصرية، وفق رؤية مصر 2030.

وتعتمد رؤية أندية سيتى كلوب بالأساس علي البحث والتنقيب عن المواهب في أقصى النقاط بعيدًا عن العاصمة من أجل خلق جيل من المحترفين الحقيقيين، وذلك من خلال لجان متخصصة وقياسات علمية وتسويق وهيكل ادارى.

وتسعى أندية سيتى كلوب للوقوف على كافة الجوانب لإنجاح مشروع اكتشاف المواهب وتفريخ الأبطال في مختلف اللعبات، من خبراء في التدريب والتغذية مع استخدام مراكز الطب الرياضي لإجراء الفحوصات والقياسات المرتبطة بالمشروع للوصول لمنصات التتويج العالمية والدولية.