شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الملاكمة يعلن بدء الموسم الجديد فى أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن بدء نشاط الموسم المحلى الجديد فى شهر أكتوبر المقبل، بعد الانتهاء من بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس والمحدد لها شهر سبتمبر المقبل فى داكار بالسنغال.

وقال غنيم، فى تصريح لـ ”الخليج 365”، إنه سيتم تحديد أفراد البعثة المشاركة فى بطولة أفريقيا فى يونيو الجارى بالكاميرون عقب انتهاء اجتماع الاتحاد الأفريقى المقرر له الاثنين المقبل، للإعلان عن الموعد النهائى للبطولة فى ظل نية تأجيلها عدة أيام.

وحقق لاعبو منتخب مصر للملاكمة نتائج مميزة فى بطولة روسيا الدولية مؤخرا، وحصل يسري رزق على الميدالية الذهبية وعبد الرحمن عرابي على الميدالية الفضية وعلى السلاموني على الميدالية البرونزية.

فيما حصل عمر خالد لاعب منتخب شباب الملاكمة على الميدالية البرونزية فى بطولة العالم بإسبانيا، كما وتأهل عمر خالد إلى المربع الذهبى ببطولة العالم بالفوز على بطل أوزبكستان بنتيجة 4/1.