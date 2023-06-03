شكرا لقرائتكم خبر عن معلول والسولية يقودان جلسات كبار الأهلى لتحفيز اللاعبين قبل نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد نجوم الأهلى الكبار بقيادة على معلول وعمرو السولية، جلسات تحفيزية مع لاعبي الفريق، بهدف حثهم على الفوز على الوداد المغربى فى اللقاء المقرر له التاسعة مساء غداً الأحد على ستاد القاهرة الدولى فى ذهاب نهائى دوري أبطال أفريقيا.

ويحرص ثنائى الأهلى على تكثيف جلساتهم مع اللاعبين بشكل جماعى، لتحفيزهم بضرورة حسم المباراة مبكرا للابتعاد عن الضغوط المعتادة فى أرض الملعب.

معلول والسولية تحدثوا مع زملائهم فى الفريق، مطالبين الجميع بالتركيز فى الملعب طوال الـ90 دقيقة، بعيداً عن مشاركة أى منهم أو جلوسة على دكة البدلاء والأهم مصلحة الفريق وتحقيق الفوز لتخطى عقبة الوداد قبل مباراة العودة فى المغرب المقرر له 11 يونيو الجارى.

واعتاد معلول والسولية على عقد هذه الجلسات مع زملائهم قبل المباريات المهمة لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات وتحقيق البطولات، كما اعتاد عليها الأهلى.