شكرا لقرائتكم خبر عن معلول والسولية يقودان جلسات كبار الأهلى لتحفيز اللاعبين قبل نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
ويحرص ثنائى الأهلى على تكثيف جلساتهم مع اللاعبين بشكل جماعى، لتحفيزهم بضرورة حسم المباراة مبكرا للابتعاد عن الضغوط المعتادة فى أرض الملعب.
معلول والسولية تحدثوا مع زملائهم فى الفريق، مطالبين الجميع بالتركيز فى الملعب طوال الـ90 دقيقة، بعيداً عن مشاركة أى منهم أو جلوسة على دكة البدلاء والأهم مصلحة الفريق وتحقيق الفوز لتخطى عقبة الوداد قبل مباراة العودة فى المغرب المقرر له 11 يونيو الجارى.
وضمت قائمة الأهلى لمواجهة الوداد المغربى كلاً من:
حراسة المرمى: علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء
خط الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – محمود متولي – ياسر إبراهيم – محمد هاني – خالد عبد الفتاح
خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد قندوسي
خط الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أحمد عبد القادر – محمود عبد المنعم كهربا – محمد شريف.
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