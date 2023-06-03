شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة أوسوريو مع لاعبى الزمالك بعد التعادل مع منتخب اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية صباح اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.

وطالب "أوسوريو" اللاعبين بمواصلة التدريب بقوة والتركيز خلال الفترة الحالية استعدادا للمباريات المقبلة ومواصلة مسيرة الانتصارات في المسابقة المحلية.

وشرح المدير الفني للفريق بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها فى المران استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة فى الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الإثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك تعادل بنتيجة 1 / 1 مع منتخب اليمن، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الجمعة علي ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.