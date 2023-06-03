طارق العشري يصحح أخطاء لاعبى فاركو استعدادا لمواجهة بيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - يعكف طارق العشرى، المدير الفني لفاركو ، على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة سيراميكا بالدورى، والتى انتهت بالتعادل السلبى، لعدم تكرارها فى المباريات المقبلة بداية من مواجهة بيراميدز فى الدوري.

ويحتل فاركو المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة بعدما لعب 30 مباراة، حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 26.

ويستعد فاركو لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويسير طارق العشرى المدير الفنى لفاركو بخطى ثابتة مع فاركو منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، خلفاً لإيهاب جلال الذى رحل بسبب سوء النتائج.

وقاد العشرى فاركو فى 17 مباراة حتى الآن حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين فقط وحصد 28 نقطة.

فى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الأهلى بهدف دون رد فى الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبياً ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف صم تعادل مع الإسماعيلى قبل أن يودع كأس الرابطة أمام زعيم الثغر بركلات الترجيح ثم تعادل سلبياً مع أسوان بالدورى ثم تعادل سلبياً مع الداخلية ثم حقق الفوز على الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم خسر من الاهلى بثلاثية دون رد قبل أن ينتفض ويهزم غزل المحلة بثلاثية مقابل هدف ثم تعادل سلبياً مع فيوتشر وفاز على المصرية للاتصالات بهدف دون رد بالكأس ثم تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق ثم حقق الفوز على سموحة بهدف دون رد واخيراً تعادل سلبياً مع سيراميكا.