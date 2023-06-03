شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحذر نجوم الأهلى من "أسلوب شمال أفريقيا" قبل مواجهة الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، اجتماعاً مع لاعبيه حذرهم خلاله من طريقة لعب الوداد المغربى وأسلوب فرق شمال أفريقيا فى إهدار الوقت للخروج بنتيجة إيجايبة فى لقاء ذهاب نهائى دوري أبطال أفريقيا، المقرر له التاسعة مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولى.

وطالب كولر لاعبيه بالتركيز واستغلال أنصاف الفرص لهز شباك بطل المغرب للخروج بنتيجة إيجايبة تسهل من مهمة الأهلى فى لقاء العودة المقرر له 11 يونيو الجاري، مشدداً على ضرورة عدم الارتكان لطريقة لعب الوداد المغربى لضمان استغلال الـ90 دقيقة لتحقيق أهداف المارد الاحمر.

وضمت قائمة الأهلى لمواجهة الوداد المغربى كلاً من:

حراسة المرمى: علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – محمود متولي – ياسر إبراهيم – محمد هاني – خالد عبد الفتاح

خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد قندوسي

خط الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أحمد عبد القادر – محمود عبد المنعم كهربا – محمد شريف.

وعاد لقائمة الأهلي حمدى فتحي وعلي لطفي بعد التعافي من الإصابة، ويضع السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، اليوم السبت، الرتوش الأخيرة على خطة فريقه لمواجهة الوداد المغربى، المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الأحد باستاد القاهرة الدولى في "ذهاب" نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعقد كولر اجتماعاً مع لاعبيه الليلة لحثهم على تحقيق فوز مريح على الوداد المغربى ليسهل مهمة الفريق في مباراة العودة المقرر لها 11 يونيو المقبل بالمغرب وسط أنصار فريق الوداد.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت في رادس، والفوز بهدف دون رد في مباراة العودة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وتأهل الوداد إلى النهائي بعد التعادل السلبي مع صن داونز في المغرب والتعادل الإيجابي 2/2 فى جنوب أفريقيا، مستفيدًا بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.