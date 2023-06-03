شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفق مع حمدى الصافى على انتهاء مشواره مع سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو النادى الأهلى مع حمدى الصافى، المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة، على إنهاء مسيرته مع فتيات الذهب خلال المرحلة المقبلة، ليكون الموسم المنقضى آخر مواسم الصافى مع الفريق الأحمر.

ويتردد داخل أروقة النادى الأهلى وجود اتجاه قوى لتواجد حمدى الصافى فى الجهاز الفنى لفريق "الرجال" بالموسم الجديد، بعد قرار عدم تواجد محمد مصيلحى على رأس القيادة الفنية للفريق بعد خسارة الدورى وكأس مصر.

ونجح الصافى فى الحصول على الدورى الممتاز مع السيدات هذا الموسم وخسر كأس مصر، ما دفع مسئولى القلعة الحمراء للاعتذار عن عدم المشاركة الأفريقية رجال وسيدات.

ونجح حمدي الصافي مدرب فريق الكرة الطائرة "سيدات" بالنادى الأهلى أن يكون من أبرز نجوم التدريب في عالم الكرة الطائرة للسيدات، فى ظل مواصلة السيطرة على البطولات، وسط تحدى عدم خسارة أى ألقاب.

ويمتلك الصافى عوامل النجاح منذ أن كان لاعباً فى صفوف الفريق الأحمر، محققاً العديد من البطولات، لا سيما أنه متزوج من رحاب الغنام نجمة السلة السابقة فى الأهلى، ولديه أولاد يمارسون اللعبة وأبرزهم يوسف حمدى لاعب الأهلى المعار إلى أحد أندية أوروبا.

حمدى الصافى يبلغ من العمر 50 عاما، فهو من مواليد 10 إبريل عام 1972. ونجح حمدي الصافي فى استغلال ثقة إدارة مجلس الأهلى على مدار سنوات عديدة فى التربع على عرش الكرة الطائرة المصرية على صعيد السيدات دون منازع.