شيكابالا يؤدى تدريبات تأهيلية.. وانتظام محمد صبحى فى مران الزمالك

القاهرة - سامية سيد - أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذى أقيم صباح اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج المخصص للاعب من أجل تجهيزه بشكل أفضل للمباريات التي سيخوضها الفريق الفترة المقبلة في الدوري وكأس مصر.

وخاض "شيكابالا" التدريبات التأهيلية والبدنية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي.





محمد صبحي ينتظم فى التدريبات

وشهدت تدريبات الفريق مشاركة محمد صبحي حارس المرمى بعدما حصل على راحة من التدريبات الأخيرة للفريق التي أقيمت الخميس الماضي، وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وشارك "صبحي" فى الفقرة التدريبية الخاصة بحراس المرمى، بجانب باقى فقرات المران بشكل طبيعي صباح اليوم، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.