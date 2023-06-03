عبد الرحمن مجدى ينتظم فى تدريبات الإسماعيلى اليوم استعداداً للطلائع

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القاهرة - سامية سيد - ينتظم عبد الرحمن مجدى، صانع ألعاب النادى الإسماعيلى، فى تدريبات فريقه اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش بعد التعافى من الإصابة.

وتعافى عبد الرحمن مجدى من الإصابة بمزق فى عضلة الفخذ، حرمته من التواجد مع الدراويش فى المباريات المهمة الماضية، وكان اللاعب جاهزاً للمشاركة فى مباراة المقاولون العرب الماضية ولكن الجهاز الفنى بقيادة حمزة الجمل رفض المغامرة به لمنحه فرصة أطول لاستعادة فورمته الفنية والبدنية.

ويعكف حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام المقاولون العرب، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء وانتهت بالتعادل الإيجابى 2 /2.

ويأمل حمزة الجمل عدم تكرار الأخطاء فى مواجهة طلائع الجيش المقرر لها الخميس المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الواحد والثلاثين من بطولة الدورى المصرى، خاصة أن هذه المباراة ستكون صعبة في ظل الظروف التي يعانى منها الطلائع وحاجته للنقاط الثلاثة.

وتعادل فريق الإسماعيلي أمام نظيره المقاولون العرب، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وتقدم المقاولون في الدقيقة 18، بعدما أرسل أحمد عاطف تمريرة من جهة اليمين استلمها عمر فتحي داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم سدد الكرة لتمر أقصى الزاوية اليسرى داخل الشباك، وتعادل الإسماعيلي بالدقيقة 43 من هجمة سريعة لفريق الإسماعيلي انطلق أحمد مدبولي بالكرة ثم مررها للاعب فراش شواط داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة بقوة لتمر على يمين الحارس أبو السعود لداخل الشباك.