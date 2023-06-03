شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يستعين بنهائى أفريقيا الأخير لدراسة الوداد قبل مواجهة غدٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاهد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مباراة الفريق أمام الوداد المغربي فى نهائي النسخة الماضية من بطولة دوري الأبطال، الذى أقيم العام الماضي من مباراة واحدة أقيمت بالمغرب، وفاز به الوداد بهدف، ليحسم اللقب لصالحه، وذلك لاستكشاف قدرة الوداد فى النهائيات.

ويرغب المدير الفني للأهلى فى متابعة الفريق المغربي جيداً ومعرفة طريقة لعبه على أرضه وخارجها ونقاط القوة فيه من أجل تجهيز لاعبي الأهلي جيداً لهذه المواجهة المرتقبة، سواء في القاهرة أو الدار البيضاء.

وشاهد المدير الفني للأهلي مباريات أخرى حديثة للوداد خاضها في بطولة الدوري المغربي ودوري الأبطال النسخة الماضية من أجل استكشافه جيداً قبل لقاء الغد المرتقب الذي يرغب فيه الأحمر فى تحقيق نتيجة جيدة تُسهل مهمته فى لقاء العودة المقرر له 11 يونيو الجاري بالمغرب.

على صعيد متصل، يضع المدير الفني للنادى الاهلى، اليوم السبت، الرتوش الأخيرة على خطة فريقه لمواجهة الوداد المغربى، المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الأحد باستاد القاهرة الدولى في "ذهاب" نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير باستاد التتش الليلة، ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة استعداداً للمباراة.

ويعقد كولر اجتماعاً مع لاعبيه الليلة لحثهم على تحقيق فوز مريح على الوداد المغربى ليسهل مهمة الفريق في مباراة العودة المقرر لها 11 يونيو المقبل بالمغرب وسط أنصار فريق الوداد.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت في رادس، والفوز بهدف دون رد في مباراة العودة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وتأهل الوداد إلى النهائي بعد التعادل السلبي مع صن داونز في المغرب والتعادل الإيجابي 2/2 فى جنوب أفريقيا، مستفيدًا بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.