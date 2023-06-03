تبادل اتهامات وتلاسن لفظي.. وسائل إعلام تكشف كواليس اشتباك جمال علام وخالد الدرندلي في اتحاد الكرة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن حدوث خلافات حادة بين جمال علام، رئيس اتحاد كرة القدم، ونائبه خالد الدرندلي، وذلك خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الاتحاد.

ونقلت الوسائل الإعلامية عن مصادر لها أن الخلاف بين علام والدرندلي كاد أن يصل للاشتباك بالأيدي لولا تدخل باقى أفراد مجلس اتحاد الكرة.

وأوضحت المصادر أن أزمة كبرى حدثت بين رئيس اتحاد الكرة ونائبه، بسبب خلاف حول السفريات، حيث الدرندلي على انفراد علام بالمشاركة في جميع المحافل والمناسبات الخارجية، المقررة في المرحلة المقبلة، ومن بينها كونجرس الاتحادين الإفريقي والدولي.

وأضافت أن الدرندلي كان ينوى التواجد في المغرب لحضور الكونجرس وحضور نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الاهلى والوداد، إلا أنه استشاط غضبا عندما علم بان علام أرسل أسمه لحضور الكونجرس رغم وجوده في نفس التوقيت لحضور نهائي كأس العرب لكرة الصالات بصفة رئيسًا للجنة المنظمة للبطولة.

وتابعت المصادر أن الدرندلي اتهم علام باستغلال منصبه في الاستحواذ على السفريات والمأموريات الخارجية، مطالبا بتوزيع هذه المشاركات على أعضاء مجلس الإدارة، وفقا لموقع "كووورة".