شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكشف حقيقة إيقاف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نادى بيراميدز حقيقة تعرض النادى لعقوبة إيقاف القيد لثلاث فترات متتالية، من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب عدم سداد قيمة القسط الأخير من صفقة رمضان صبحى لنادى هيدرسفيلد الإنجليزى.

وأكد مصدر مسئول بنادى بيراميدز، فى تصريحات لليوم السابع، أن هناك حكما درجة أولى صدر من المحكمة الرياضية "كاس" بقيمة القسط المتبقى لنادى هيدرسفيلد الإنجلزى، والبالغ 229 ألفاً و819 جنيهًا إسترلينيا.

وأضاف المصدر، أن الحكم الصادر من المحكمة الرياضية "حكم درجة أولى"، ويحق لبيراميدز الاستئناف عليه، مشيرًا إلى أنه حتى وإن صدر الحكم بشكل نهائى، فإنه لا يوقف القيد فى حال سداد قيمة القسط بعد صدوره.

من ناجية أخرى، أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها رمضان صبحي معاناته من مزق فى العضلة الضامة، حيث تعرض للإصابة خلال الدقائق الأخيرة من مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري على استاد الإسكندرية، وخضع بعدها لفحوصات طبية وأشعة لتحديد مدى قوة الإصابة.

وأوضح مصطفى المنيرى، طبيب بيراميدز، أن الجهاز الطبي وضع برنامجا علاجيا وتأهيليا للاعب مدته ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع قبل العودة مجددا للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابة.

ويواصل رمضان صبحي لاعب بيراميدز الغياب عن منتخب مصر في المعسكر المقبل الذي ينطلق يوم 10 يونيو الجاري بسبب الإصابة.

واشتكى رمضان صبحي مؤخرا من آلام في العضلة الضامة، وأعلن ناديه خضوعه لفحوصات طبية ليخرج من حسابات الجهاز الفني للمنتخب الذي يشترط سلامة أي لاعب وجاهزيته التامة قبل ضمن للمنتخب ، واليوم تاكد اصابة صبحى بمزق في العضلة الضامة.