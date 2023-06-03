شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن موقف حراس الأهلي من مباراة الوداد فى نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلي أزمة بسبب مركز حراسة المرمى خلال مباراة الوداد المغربي غدا بدوري أبطال أفريقيا، الأمر الذى أثار القلق فى نفوس جماهير الأحمر.

ونستعرض فى التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بحراسة مرمى الفريق فى مباراة الوداد، وإلى التفاصيل:

س: ما هو الموقف الحالي لحُراس مرمى الأهلي من مباراة الوداد فى ذهاب نهائي أفريقيا؟

ج: يعاني الأهلي من عدم جاهزية الثلاثي لمباراة الوداد، فقد استبعد الجهاز الفني للفريق، بقيادة السويسري مارسيل كولر، محمد الشناوي الحارس الأساسي من مواجهة الوداد، فيما تقرر ضم ثنائي الحراس على لطفي ومصطفى شوبير لقائمة الفريق فى مباراة الغد.

س: هل حسم الجهاز الفني الحارس الذى سيُدافع عن عرين الأهلي غداً؟

ج: يحسم كولر، خلال الساعات المقبلة، الحارس الأساسي للفريق فى مباراة الوداد المغربي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويفاضل الجهاز الفني بين على لطفي ومصطفى شوبير للدفاع عن عرين المارد الأحمر غداً، بعد استبعاد محمد الشناوي لعدم الجاهزية الفنية.

س: ماذا عن موقف محمد الشناوي؟

ج: رغم أن محمد الشناوي تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة التى كانت عبارة عن مزق فى السمّانة، إلا أن المدرب السويسري فضّل استبعاده من مباراة الغد ليكون جاهز تماماً للمشاركة فى مباراة العودة، وحتى لا تتجدد إصابته.

س: من الأقرب للدفاع عن عرين الأهلي غداً أمام الوداد؟

ج: يميل الجهاز الفني للاعتماد على الحارس الشاب مصطفى شوبير أمام الوداد بسبب عدم جاهزية على لطفي بشكل كامل، فالأخير عانى من إصابة فى العضلة الخلفية حرمته من مباريات الفريق الماضية ببطولة الدوري، كما حالت دون مشاركته فى المران الجماعي للفريق على مدار الأيام الأخيرة، واكتفى بخوض تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي.

س: وماذا عن رؤية الجهاز الفني لحارسه الشاب مصطفى شوبير؟

ج: شارك مصطفى شوبير أساسياً فى مباراتي الأهلي أمام سيراميكا وطلائع الجيش بالدوري اللتين انتهيتا بفوز الأحمر بثنائية نظيفة وهدف نظيف على التوالى، بعدما حل بديلاً لـ علي لطفي الذي تعرض للإصابة في مباراة إنبي التي حسمها الأهلي لصالحه بالفوز بثنائية نظيفة.

واقترب مصطفى شوبير من الدفاع عن عرين الأهلي غداً، ويميل كولر لمواصلة منح الفرصة للحارس الشاب بعدما أبلى بلاءً حسناً فى مباراتي سيراميكا والطلائع، كما أن على لطفي غير جاهز بنسبة 100% حيث لم يشارك فى تدريبات الفريق الجماعية خلال الأيام الماضية.

س: ما هو موعد مباراة الأهلي والوداد؟

ج: يلتقي الأهلي مع الوداد في التاسعة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة 11 يونيو الجاري بالمغرب.