شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى أفريقيا يجبر مدرب الاتحاد على معسكر مبكر قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، التدريب فى التاسعة صباح غد، الأحد، والمغادرة إلى القاهرة فوراً للدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة فى الواحدة ظهراً استعدادا لمواجهة الزمالك الاثنين بالدورى الممتاز.

واستقر المدير الفنى للاتحاد السكندري على الدخول فى معسكر مغلق بالقاهرة بسبب مباراة الأهلى والوداد المغربى، المقرر إقامتها غدا باستاد القاهرة الدولى، فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويخشى الجهاز الفنى لفريق الاتحاد السكندري من التكدس المرورى فى القاهرة غدا بسبب نهائى دورى أبطال أفريقيا، لذا فضل زوران التدريب المبكر والسفر للدخول فى المعسكر.

وتأكد غياب الرباعى محمود علاء ومحمود عبد العزيز عن صفوف الاتحاد السكندري أمام الزمالك بسبب الإيقاف بينما يغيب عمار حمدى وأحمد عيد للإصابة.

وحذر زوران اللاعبين من الدقائق الأخيره فى لقاء الزمالك مؤكدا على ضرورة التركيز حتى أخر ثانية فى اللقاء وطالبهم بتحقيق نتيجة إيجابية وذلك لمصالحة الجماهير والتى تطالبهم بالفوز حيث تحظى مباريات أندية القمة بإهتمام إعلامى كبير.