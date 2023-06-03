شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير خاص من كولر لثنائي الأهلي قبل مباراة الوداد فى ذهاب نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، ثنائي الفريق حمدي فتحي ومروان عطية من العصبية أو العنف أو الاعتراض على الحكم فى مباراة الوداد غداً فى ذهاب نهائي أفريقيا، لأن ذلك قد يتسبب فى حصولهما أو أحدهما على بطاقة صفراء تؤدى لغيابه عن مباراة الإياب أمام بطل المغرب.

وطلب مارسيل كولر من حمدي فتحي ومروان عطية الحفاظ على هدوئهما وعدم الحصول على أى بطاقات صفراء قد تُبعدهما عن مباراة الإياب، خاصة أنهما من عناصر الفريق الأساسية.

وواصل فريق الأهلي تدريباته أمس، الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة المرتقبة بين الفريقين.

وانطلق مران الفريق بأداء مجموعة من التدريبات البدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون ، وأدى اللاعبون فقرات فنية متنوعة، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز الجميع للمباراة.

ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة، فى ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا.