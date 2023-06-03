شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم سكر يؤدى جلسة علاج تأهيلية فى الزمالك بسبب إجهاد الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى حاتم سكر، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تأهيلية وعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي، على هامش التدريبات التى أقيمت صباح اليوم، السبت، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج المخصص للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني، بسبب معاناة اللاعب من إجهاد فى العضلة الخلفية تعرض له خلال مواجهة طلائع الجيش الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.