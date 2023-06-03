شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يناقش مع بيريرا مستوى الحكام.. ولائحة ثواب وعقاب قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اتحاد الكرة بياناً على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عقب الاجتماع الذى عقده المجلس مع فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، وجاء نص البيان كالتالى: "في إطار حرص مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم على متابعة خطة النهوض بمستوى الحكام وتطوير أدائهم، عقد المجلس اجتماعا مع فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية، استعرض خلاله رئيس اللجنة تقريره المفصل عن أداء اللجنة طوال الفترة الماضية، وأوضح أنه بصدد عمل معسكر أثناء فترة التوقف لتأهيل الحكام للجولات الفاصلة فى مسابقة الدوري المصري

كما عرض بيريرا خلال الاجتماع رؤيته الشاملة للموسم المقبل، والتى سيعتمد فيها على تقييم الحكام طبقا لأدائهم طوال الموسم الحالى وتصنيفهم إلى 3 مستويات فنية أو أكثر يتم على أساس هذا التصنيف إسناد المباريات لهم.

كما وضع فيتور بيريرا لائحة جديدة للحكام تعتمد على مبدأ الثواب والعقاب يتم تطبيقها بداية من الموسم الجديد.