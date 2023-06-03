7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 3 يونيو 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلي يجهز مصطفى شوبير للمشاركة فى نهائى أفريقيا، الزمالك يتفق على 3 صفقات صيفية ويؤجل الإعلان لنهاية الموسم.

الزمالك يتفق على 3 صفقات صيفية ويؤجل الإعلان لنهاية الموسم

اتفق مسئولو نادى الزمالك على 3 صفقات قوية، وفقاً لرغبات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، ولكن فضلوا الإعلان عنها نهاية الموسم، حفاظاً على تركيز اللاعبين ومنع تشتيتهم فى الأمتار الأخيرة من بطولة الدورى الممتاز.

الأهلي يجهز مصطفى شوبير للمشاركة فى نهائى أفريقيا.. اعرف التفاصيل

يعقد البلجيكى ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى النادى الأهلى، جلسات مكثفة مع مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الصاعد، لتجهيزه للمشاركة فى نهائى دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى، المقرر له مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولى، بعد استبعاد محمد الشناوى الحارس الأساسى من القائمة بسبب الإصابة بمزق فى عضلة السمانة، بجانب معاناة على لطفى الحارس الثانى من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية.

معلول والسولية يقودان جلسات كبار الأهلى لتحفيز اللاعبين قبل نهائى أفريقيا

عقد نجوم الأهلى الكبار بقيادة على معلول وعمرو السولية، جلسات تحفيزية مع لاعبي الفريق، بهدف حثهم على الفوز على الوداد المغربى فى اللقاء المقرر له التاسعة مساء غداً الأحد على ستاد القاهرة الدولى فى ذهاب نهائى دوري أبطال أفريقيا.

اتفق مسئولو النادى الأهلى مع حمدى الصافى، المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة، على إنهاء مسيرته مع فتيات الذهب خلال المرحلة المقبلة، ليكون الموسم المنقضى آخر مواسم الصافى مع الفريق الأحمر.

حصل ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات التي أقيمت صباح اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.