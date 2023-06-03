شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف حقيقة تمرد صالح جمعة بعد عقوبة الـ50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادى الإسماعيلى حقيقة تمرد صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول، بعد تغريمه 50 ألف جنيه بسبب غيابه عن التدريبات، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "صالح جمعة غاب عن التدريب، وتمت معاقبته بقرار من الجهاز الفنى، وتغريمه 50 ألف جنيه، وعاد للانتظام فى التدريبات، فلم ينقطع بشكل متواصل وإلا كان سيتم مضاعفة العقوبات".

وأضاف المصدر، "الجهاز الفنى أغلق الصفحة طالما عاد اللاعب للالتزام مرة أخرى، ويتم تجهيزه فنياً وبدنياً للظهور فى مباريات الإسماعيلى المقبلة".

ورفض حمزة الجمل، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، فكرة التراجع عن عقوبة صالح جمعة صانع ألعاب الفريق لفرض حالة من الانضباط والالتزام داخل جنبات الفريق الأصفر.

وكان الجهاز الفني للإسماعيلى قد قرر توقيع عقوبة مالية 50 ألف جنيه ضد صالح جمعة لعدم التزامه بالمبيت مع زملائه اللاعبين ليلة مباراتهم الأخيرة أمام نجوم المستقبل، والتي خسروا نتيجتها بهدفين نظيفين وخرجوا مبكرا بسببها من كأس مصر.

ويعكف حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام المقاولون العرب، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء وانتهت بالتعادل الإيجابى 2 /2.

ويأمل حمزة الجمل في عدم تكرار الأخطاء في مواجهة طلائع الجيش المقرر لها الخميس المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الواحد والثلاثين من بطولة الدورى المصرى، خاصة أن هذه المباراة ستكون صعبة في ظل الظروف التي يعانى منها الطلائع وحاجته للنقاط الثلاثة.

تعادل فريق الإسماعيلي أمام نظيره المقاولون العرب، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

تقدم المقاولون في الدقيقة 18، بعدما أرسل أحمد عاطف تمريرة من جهة اليمين استلمها عمر فتحي داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم سدد الكرة لتمر أقصى الزاوية اليسرى داخل الشباك، وتعادل الإسماعيلي بالدقيقة 43 من هجمة سريعة لفريق الإسماعيلي انطلق أحمد مدبولي بالكرة ثم مررها للاعب فراش شواط داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة بقوة لتمر على يمين الحارس أبو السعود لداخل الشباك.