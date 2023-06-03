شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل بديل محتمل للشناوى فى اختيارات فيتوريا لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، بالتنسيق مع مدرب الحراس في الجهاز الفني لمنتخب مصر لويس ستيفاس، محمد أبو جبل حارس البنك الأهلى كبديل لـ محمد الشناوي، حال تعثر انضمام حارس الأهلى ولحاقه لمعسكر المنتخب.

واستقر فيتوريا، فى وقت سابق، على اختيار محمد الشناوي حارس الأهلي، وأحمد الشناوي حارس بيراميدز، ومحمد صبحي حارس الزمالك فى اختياراته لمعسكر المنتخب المقبل، قبل أن يتعرض الشناوي للإصابة ويغيب على إثرها عن مباراة الأهلى والوداد بالقاهرة غدا الأحد.

وحال لم يلحق الشناوي مباراة العودة وتأكد غيابه، رغم أن المؤشرات تؤكد صعوبة غياب الحارس عن مواجهة الإياب، إلا أنه فى هذه الحالة سيكون أبو جبل هو الحارس الثالث فى المنتخب.

وقرر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، انطلاق معسكر المنتخب يوم 10 يونيو الجاري بالقاهرة استعدادا لمواجهة غينيا يوم 14 من نفس الشهر بالمغرب فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ويُعلن فيتوريا القائمة النهائية لمنتخب مصر يوم 7 يونيو الجاري ، وجاء تحديد ذلك الموعد ليكون المدرب اطمأن على جاهزية وسلامة لاعبي الأهلى الدوليين المقرر انضمامهم للمعسكر، حيث يخوض الفريق الأحمر مباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال يوم 4 يونيو بالقاهرة، فيما ستكون العودة 11 يونيو بالمغرب.

‎ويرتبط منتخب مصر بمباراة أمام غينيا يوم 14 يونيو فى المغرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.