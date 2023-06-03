تريزيجيه في أهلي جدة.. وكهربا في الطريق

الشارقة - اميمة ياسر - ذكر موقع "سعودي سبورت" أن النادي الأهلي السعودي اقترب من الحصول على خدمات محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر ونادي طرابزون سبور التركي.

تصل قيمة تريزيجيه إلى 5 ملايين دولار، ويمتاز بالقدرة التهديفية الكبيرة، كصفقة مرشحة بقوة لدعم وسط الأهلي الهجومي فى الموسم المقبل، حيث كان الاتحاد يرغب فى وقت سابق فى ضم تريزيجيه فى الانتقالات الصيفية.

من ناحية أخرى، شدد الموقع على أن أهلي جدة طرح فكرة مثيرة للغاية فى الانتقالات الصيفية المقبلة تتمثل فى التفاوض مع الأهلي المصري لاستعارة محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي المتألق بشكل لافت فى الموسم الجاري، والذي تألق برفقة الاتحاد بين عامي 2016، 2018 معارا لمدة موسم قابل للتجديد نظير 2 مليون دولار، فى ظل سعي الأهلي لإعارة كهربا أملا فى سداد غرامة الزمالك المطلوبة من جانب اللاعب الفترة المقبلة.