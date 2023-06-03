شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بزيه التقليدي والوداد بالأسود فى نهائي أفريقيا غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى منذ قليل الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والوداد المغربي، المقرر إقامتها غدا الأحد، فى "ذهاب" نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام باستاد القاهرة فى التاسعة مساءً.

وأسفر الاجتماع الفني عن ارتداء الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، بينما يخوض الوداد المغربي النهائي بالقميص الأسود بالكامل.

ويستقبل الأهلي ضيفه الوداد، غدا الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل خوض مباراة الإياب يوم 11 يونيو الجاري بملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد في نهائي نسخة 2023 من بطولة دوري أبطال إفريقيا في سباق المنافسة على حصد النجمة الإفريقية الـ11 في تاريخه، لاسيما بعد خسارة اللقب في النسخة الماضية ضد الوداد المغربي منافسه في النسخة الحالية أيضا.